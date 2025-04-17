Вестник Кавказа

Мария Захарова прибыла в Дагестан

Мария Захарова прибыла в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мария Захарова прибыла с визитом в Дагестан. Официальный представитель МИД РФ проведет выездной брифинг.

В Дагестан с рабочим визитом прибыла официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает пресс-служба администрации руководителя республики.

Отмечается, что пресс-секретарь внешнеполитического ведомства России в рамках своей поездки посетит ряд туристических и культурных объектов Дагестана.

Помимо этого, у Захаровой состоится выездной брифинг по текущим вопросам и внешней политики с участием российских и зарубежных журналистов. Он запланирован на 27 мая.

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