Вестник Кавказа

Азербайджан и Дагестан обсудили развитие сотрудничества

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Правительственные чиновники Азербайджана и Дагестана обсудили развитие сотрудничества в промышленности и торговле.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с заместителем председателя правительства Дагестанв Ризваном Газимагомедовым. Стороны обсудили развитие сотрудничества между. 

"Сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном успешно развивается в торгово-экономической, транспортно-логистической сфере, в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и аграрной промышленности, а также в гуманитарном направлении"

– Кабмин Азербайджана 

Официальные лица АР и субъекта РФ обсудили планы по развитию сотрудничества на ближайшее время, обменявшись мнениями относительно совместных проектов.

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