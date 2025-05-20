Азербайджан и Дагестан обсудили развитие сотрудничества

Правительственные чиновники Азербайджана и Дагестана обсудили развитие сотрудничества в промышленности и торговле.
Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев провел встречу с заместителем председателя правительства Дагестанв Ризваном Газимагомедовым. Стороны обсудили развитие сотрудничества между.
"Сотрудничество между Азербайджаном и Дагестаном успешно развивается в торгово-экономической, транспортно-логистической сфере, в области промышленной кооперации, сельского хозяйства и аграрной промышленности, а также в гуманитарном направлении"
– Кабмин Азербайджана
Официальные лица АР и субъекта РФ обсудили планы по развитию сотрудничества на ближайшее время, обменявшись мнениями относительно совместных проектов.