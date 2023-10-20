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ЧП в гостинце в Пятигорске: пожар начался с крыши

ЧП в гостинце в Пятигорске: пожар начался с крыши
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Гостиница горела в Пятигорске. Возгорание началось на крыше, а затем огонь перекинулся на все здание. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет.

В Пятигорске вспыхнула кровля одной из местных гостиниц. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в семь десятков «квадратов». Возгорание был локализовано на 200 кв м.

«Двадцатого октября 03.20 ликвидация пожара»

– МЧС РФ

В результате случившего никто не пострадал. К тушению огня привлекалось более двух десятков огнеборцев и 5 единиц техники.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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