ЧП в гостинце в Пятигорске: пожар начался с крыши

Гостиница горела в Пятигорске. Возгорание началось на крыше, а затем огонь перекинулся на все здание. В настоящее время пожар потушен. Пострадавших нет.
В Пятигорске вспыхнула кровля одной из местных гостиниц. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь в семь десятков «квадратов». Возгорание был локализовано на 200 кв м.
«Двадцатого октября 03.20 ликвидация пожара»
– МЧС РФ
В результате случившего никто не пострадал. К тушению огня привлекалось более двух десятков огнеборцев и 5 единиц техники.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.