Человек провалился в строительный котлован в Тбилиси

Прохожий пострадал из-за глубокого котлована, оказавшегося у него на пути, в центре Тбилиси. Мужчина упал на глубину несколько метров и получил тяжелые травмы.
Ремонтные работы на одном из проспектов в центре Тбилиси привели к несчастному случаю. О ЧП сообщают грузинские СМИ.
Оно случилось на проспекте Церетели (район Дидубе). Там ведутся масштабные восстановительные работы, вырыт глубокий - в несколько метров - котлован. В него и упал, по пока не установленным причинам, прохожий.
Мужчина получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.
В интернете распространилась видеозапись с места событий. На ней видно, что котлован огорожен как минимум с одной стороны, однако это ограждение повалено. С другой стороны ямы столпились зеваки, забора там не видно.