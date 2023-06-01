Человек провалился в строительный котлован в Тбилиси

Опубликовано: 14:27, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прохожий пострадал из-за глубокого котлована, оказавшегося у него на пути, в центре Тбилиси. Мужчина упал на глубину несколько метров и получил тяжелые травмы.

Ремонтные работы на одном из проспектов в центре Тбилиси привели к несчастному случаю. О ЧП сообщают грузинские СМИ.

Оно случилось на проспекте Церетели (район Дидубе). Там ведутся масштабные восстановительные работы, вырыт глубокий - в несколько метров - котлован. В него и упал, по пока не установленным причинам, прохожий.

Мужчина получил серьезные травмы. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В интернете распространилась видеозапись с места событий. На ней видно, что котлован огорожен как минимум с одной стороны, однако это ограждение повалено. С другой стороны ямы столпились зеваки, забора там не видно.