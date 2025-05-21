Будапешт примет межправительственный саммит Грузии и Венгрии

В венгерской столице пройдет межправительственный саммит Тбилиси и Будапешта. В рамках мероприятия состоится встреча премьер-министров двух стран Кобахидзе и Орбана.

Межправительственный саммит Грузии и Венгрии пройдет 11 июня в Будапеште, рассказала пресс-служба главы грузинского правительства.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан примет грузинского коллегу на личной встрече. Состоятся двусторонние переговоры между членами кабинетов министров двух стран"

- пресс-служба

В ходе мероприятия планируется подписать ряд соглашений о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций и спорта.

После этого пройдет совместная пресс-конференция Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана, на которой лидеры двух стран сделают заявления для СМИ.

Напомним, что предыдущая встреча глав правительств Грузии и Венгрии так же прошла в Будапеште. Она состоялась в рамках Конференции консервативных политических действий в конце мая.