Вестник Кавказа

Кобахидзе: Грузия ценит поддержку Венгрии

Кобахидзе: Грузия ценит поддержку Венгрии
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Премьер-министры Грузии и Венгрии Кобахидзе и Орбан встретились в Будапеште, где пройдет Конференция консервативных политических действий. Последний раз политики встречались в Анталье.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Переговоры прошли в рамках Конференции консервативных политических действий в Будапеште, которая пройдет с 29 по 30 мая.

"Мы очень ценим поддержку Венгрии в вопросе евроинтеграции Грузии и нашу общую приверженность региональному миру и стабильности"

- Ираклий Кобахидзе

Виктор Орбан, в свою очередь, передал, что ему было приятно снова встретиться с Ираклием Кобахидзе и что он с нетерпением ждет выступления грузинского коллеги на Конференции консервативных политических действий.

Напомним, что последний раз Кобахидзе и Орбан встречались в рамках Дипломатического форума в Анталье. Они обсудили сотрудничество Грузии и Венгрии, а также укрепление партнерства.

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