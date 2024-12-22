Вопросы плодотворного сотрудничества обсудили главы МИД Грузии и Венгрии

Глава грузинского МИД провела переговоры с руководителем МИД Венгрии. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая взаимодействие двух стран в торговле и энергетике.

В Люксембурге прошла встреча главы МИД Грузии Маки Бочоришвили и ее коллеги из Венгрии Петера Сийярто. Об этом информирует пресс-служба грузинского министерства.

Руководители внешнеполитических ведомств двух стран пообщались в рамках министерской встречи Совета Европы.

Они поговорили об актуальных вопросах двусторонних стратегических отношений и плодотворного взаимодействия в различных областях. Особое внимание министры уделили связям в торговле, экономике и энергетике. Затрагивалась также тема черноморского сообщения.

В ходе встречи Сийярто подтвердил, что Венгрия решительно поддерживает интеграцию Грузии в Евросоюз.

Помимо этого, министры коснулись региональных проблем.