Кобахидзе назвал условие для перезагрузки отношений Грузии и США

Президент США должен ослабить "глубинное государство" (deep state), чтобы произошла перезагрузка отношений Тбилиси и Вашингтона. Об этом заявил премьер Грузии Кобахидзе.

Перезагрузка отношений Грузии и США произойдет в случае, если американский президент Дональд Трамп ослабит "глубинное государство" (deep state), заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Если Трамп ослабит "глубинное государство", грузино-американские отношения перезагрузятся, если нет, то статус-кво сохранится, но и в таких условиях мы до конца защитим интересы нашей страны"

- Ираклий Кобахидзе

Он также выразил надежды, что дружба Грузии с США не будет односторонней.

Напомним, что ранее Ираклий Кобахидзе написал Дональду Трампу и его вице-президенту Джей Ди Вэнсу открытое письмо, в котором передал недоумение по поводу молчания администрации США в вопросе перезагрузки отношений с Грузией.

В нем он подчеркнул, что страны имеют общую риторику в отношении глубинного государства (deep state) и деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).