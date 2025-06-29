Братьев Сафаровых похоронили в Гаджибадалли

Сегодня в Азербайджане простились в братьями Сафаровыми, которые погибли в Екатеринбурге 27 июня. Двух братьев похоронили рядом с родителями, на кладбище села Гаджибадалл.

Братья Зияддин и Гусейн Сафаровы были похоронены 1 июня в Азербайджане, церемония состоялась на кладбище села Гаджибадалли, здесь же похоронены родители братьев Сафаровых.

На похоронах присутствовали семьи погибших и их родственники, представители общественности Агдама и Агджабединского района.

Перед похоронами была проведена церемония прощания в Агджабеди.

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Двое братьев Сафаровых погибли в результате операции, проведенной 27 июня силовиками в Екатеринбурге. По версии российской стороны, Сафаровы были фигурантами дела по нескольким убийствам и покушениях на убийство прошлых лет.