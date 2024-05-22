Бесплатный турмаршрут по Кавказу организуют для студентов

СКФУ организует для студентов туристический маршрут по Кавказу. Он стартует в августе 2024 года и продлится до марта 2025 года. Маршрут будет бесплатным.
Северо-Кавказский федеральный университет запустит новый туристический маршрут по Северному Кавказу для студентов, сообщает пресс-служба вуза.
В программу маршрута войдут знакомство со Ставрополем, экскурсии в лаборатории дизайна, нанобиотехнологии и биофизики.
Помимо этого, студенты смогут поучаствовать в мастер-классах по инженерной геологии и геодезии, а также занятии по швейному производству.
Стоит отметить, что маршрут по Северному Кавказу для студентов будет бесплатным. Он стартует в августе этого года, а завершится в марте следующего.