Вестник Кавказа

Бесплатный турмаршрут по Кавказу организуют для студентов

Бесплатный турмаршрут по Кавказу организуют для студентов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СКФУ организует для студентов туристический маршрут по Кавказу. Он стартует в августе 2024 года и продлится до марта 2025 года. Маршрут будет бесплатным.

Северо-Кавказский федеральный университет запустит новый туристический маршрут по Северному Кавказу для студентов, сообщает пресс-служба вуза.

В программу маршрута войдут знакомство со Ставрополем, экскурсии в лаборатории дизайна, нанобиотехнологии и биофизики.

Помимо этого, студенты смогут поучаствовать в мастер-классах по инженерной геологии и геодезии, а также занятии по швейному производству.

Стоит отметить, что маршрут по Северному Кавказу для студентов будет бесплатным. Он стартует в августе этого года, а завершится в марте следующего.

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