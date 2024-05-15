Студенческие проекты реализуют за 15 млн в Северной Осетии  

Порядка 15 млн получит университет Северной Осетии на развитие студенческих проектов. Об этом проинформировали в пресс-службе университета.

Университет Северной Осетии получил значительное финансирование в размере около 15 миллионов рублей на реализацию студенческих проектов.

«Северо-Осетинский госуниверситет имени К. Л. Хетагурова стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты", что позволит вузу реализовать патриотические, туристические, интеллектуальные и добровольческие проекты на сумму 14,8 млн рублей»

– пресс-служба университета

Финансирование студенческих проектов способствует не только развитию конкретных идей, но и созданию благоприятной образовательной среды в университете. Студенты видят, что их университет заинтересован в развитии их потенциала, что вдохновляет их на новые свершения.

Получить финансовую поддержку на свой проект – это возможность для студентов проявить себя, показать свои способности и таланты. Это также отличный стимул для творчества и саморазвития. Когда у студентов есть возможность воплотить свои идеи, это способствует импульсу к новаторству и креативному мышлению.