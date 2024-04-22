Студенты-медики будут изучать ИИ в Ингушетии

В Ингушском университете будет вводиться дополнительный предмет для будущих медиков, посвященный изучению искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава Ингушетии.

Ингушские студенты-медики начнут изучать технологии и системы искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении, чтобы быть лучше подготовленными к вызовам современной медицины.

«Развиваем стратегическое сотрудничество между Ингушским государственным университетом и Самарским государственным техническим университетом. Благодаря соглашению в перечень дисциплин медицинского факультета ИнгГУ вводится разработанный самарскими коллегами курс «Технологии и системы искусственного интеллекта в здравоохранении»

– глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Студенты будут знакомиться с различными аспектами применения ИИ в медицине, такими как машинное обучение для анализа медицинских изображений, разработка алгоритмов для прогнозирования заболеваний, автоматизация процессов врачебного учета и многое другое. Эти знания помогут им в будущем стать востребованными специалистами, способными эффективно использовать передовые технологии.

Почему так важно изучать ИИ в медицине?

Искусственный интеллект уже сейчас прочно вошел в различные сферы нашей жизни, включая медицину. Системы ИИ способны анализировать огромные объемы данных быстрее и точнее, чем человек. В медицине это означает более быструю диагностику, принятие обоснованных решений и улучшение качества медицинской помощи.