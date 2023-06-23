Батуми примет Black Sea Jazz Festival 

Опубликовано: 2:35, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 16-й раз в Батуми пройдет музыкальный фестиваль под названием Black Sea Jazz Festival. На площадке мероприятия выступят звезды мировой величины.

С 28 по 30 июля в Батуми состоится Black Sea Jazz Festival, фестиваль распахнет свои двери уже в шестнадцатый раз.

Организаторы обещают гостям фестиваля выступления звезд мировой величины. В программе заявлены выступления Бедфорд Фоллс, Soul Train, Маркус Миллер и Brooklyn Funk Essentials.

Мероприятие начнется в 19:00 по местному времени в мультифункциональном пространстве Stage 17.

Black Sea Jazz Festival – это международный фестиваль, одно из главных событий в мире джаза, который ежегодно проходит в Батуми с 2007 года.