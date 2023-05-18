Банк России поделился инфляционными ожиданиями

Опубликовано: 16:48, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Инфляция в РФ вернется к целевым показателям в 2024 году. В 2023 году инфляция будет находиться диапазоне от 4,5 до 6,5%.

Согласно прогнозу Центробанк РФ, в будущем, 2024 году, инфляция в стране вернется к целевому уровню вблизи 4%. Об этом, в частности, говорится в докладе регулятора для общественных консультаций "Обзор денежно-кредитной политики".

"Годовая инфляция снизилась до 4% в 2017 году, за 2017-2021 годы она в среднем составила 4,2%. После скачка в начале 2022 года инфляция быстро начала снижаться. Ее возвращение к целевому уровню ожидается в 2024 году"

– Центробанк РФ

В этом году регулятор спрогнозировал инфляцию в диапазоне 4,5-6,5%.