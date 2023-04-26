РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается

Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская экономика уверенно демонстрирует позитивную динамику. В частности, это признал Международный валютный фонд.

Российская экономика уверенно восстанавливается, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По его словам, российской экономике даже международные организации предсказывают  позитивную динамику. В частности Международный валютный фонд «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза».

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года»

– сказал он.

Мишустин уточнил, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас составляет менее 3%.

Набиуллина заявила о риске самоизоляции российской экономики

Набиуллина заявила о риске самоизоляции российской экономики

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
400 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version