Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается

Опубликовано: 11:06, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская экономика уверенно демонстрирует позитивную динамику. В частности, это признал Международный валютный фонд.

Российская экономика уверенно восстанавливается, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

По его словам, российской экономике даже международные организации предсказывают позитивную динамику. В частности Международный валютный фонд «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза».

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года»

– сказал он.

Мишустин уточнил, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас составляет менее 3%.