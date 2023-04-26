Мишустин: экономика России уверенно восстанавливается

Российская экономика уверенно демонстрирует позитивную динамику. В частности, это признал Международный валютный фонд.
Российская экономика уверенно восстанавливается, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
По его словам, российской экономике даже международные организации предсказывают позитивную динамику. В частности Международный валютный фонд «улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза».
«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года»
– сказал он.
Мишустин уточнил, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года, а сейчас составляет менее 3%.