Набиуллина заявила о риске самоизоляции российской экономики

Опубликовано: 15:20, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская экономика не должна замыкать на саму себя. в противном случае, есть риск окупаемости масштабных проектов. Об этом заявила глава Центробанка России.

Глава Центробанка России.Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России ни в коем случае не должна самоизолироваться

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления с отчетом в Госдуме заявила о том, что нельзя допустить самоизоляции российской экономики.

По ее словам, для этого нужно развивать импортозамещение. В первую очередь, это касается критических направлений. В то же время глава регулятора отметила, что при этом также Россия должна продолжать торговать с иностранными государствами.

«Я считаю, что наша экономика ни в коем случаем не должна самоизолироваться. Да, должно быть импортозамещение, особенно по критическим элементам, технологиям, товарам и продукции. Но мы должны торговать с миром»

– выразила уверенность она.

Набиуллина подчеркнула, что зачастую масштаб разрабатываемых технологий требует выхода на международный рынок, в противном случае под угрозой оказывается окупаемость проектов.