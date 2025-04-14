Баку присоединился к трудовому комитету Организации Объединенных Наций

Один из сотрудников постпредства Азербайджанской Республики при ООН стал участником Комитета ООН по защите прав трудящихся-мигрантов на следующие три года.

Накануне вечером в Нью-Йорке, в ходе очередного, двенадцатого заседания стран-участниц Международной конвенции о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей, Баку был включен в состав Комитета ООН по защите прав всех трудящихся-мигрантов с 2026 по 2029 годы, рассказали во внешнеполитическом ведомстве Азербайджанской Республики.

В министерстве уточнили, что азербайджанский дипломат сразу же получил место, так как за его кандидатуру проголосовало большинство участников заседания. Всего на места в комитете претендовали сотрудники семи постпредств.

Этот Комитет формируется из четырнадцати дипломатов разных государств, его ключевая функция - независимый мониторинг исполнения вышеназванной международной конвенции.

Кроме того, Баку на сегодняшний момент, работает в таких структурах ООН, как Комитет по ликвидации женской дискриминации и Комитете по правам в сферах экономики, общества и культуры.