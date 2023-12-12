Баку обвинил Жозепа Борреля в разжигании агрессии против Азербайджана

МИД Азербайджана ответил на заявление верховного представителя Евросоюза о политике республики. Пресс-секретарь ведомства назвал слова Жозепа Борреля попыткой разжечь агрессивную политику в отношении АР.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики отвергло обвинения верховного представителя ЕС Жозепа Борреля. Пресс-секретарь МИДа Айхан Гаджизаде выступил с заявлением, что таким образом представитель Евросоюза разжигает агрессивную политику в отношении Азербайджана.

"Решительно отвергаем необоснованные обвинения верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, вице-председателя Еврокомиссии Жозепа Борреля, озвученные им на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС 22 января. <…> Полностью искажая высказывания президента Азербайджана, связанные с историческими фактами, касающимися территорий Азербайджана и Армении, верховный представитель разжигает милитаристскую и агрессивную политику против Баку"

– Айхан Гаджизаде

Также пресс-секретарь подчеркнул, что слова Борреля подтверждают политику двойных стандартов, которой придерживается ЕС. Таким образом, высказывания верховного представителя ЕС отрицательно влияют на отношения между Баку и Брюсселем.

Гаджизаде также напомнил, что Азербайджан всегда стремился к переговорам миру и стабильным отношениям с Арменией.

"Несмотря на то, что международная общественность не предприняла никаких усилий для того, чтобы убедить Ереван действовать в соответствии с нормами и принципами международного права, Азербайджан всегда был привержен переговорам с Арменией, миру и стабильности. Принятые Азербайджаном меры, положившие конец агрессии и сепаратизму, создают почву для заключения мирного соглашения с Арменией"

- Айхан Гаджизаде

Пресс-секретарь отметил, что власти АР продолжат пресекать любые попытки ЕС предъявить претензии, которые будут противоречить интересам республики или же легализовать угрозы в отношении Баку.

Почему Брюссель атакует Азербайджан?

Заместитель генерального директора МИА Тренд Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил антиазербайджанскую риторику Борреля тем, что Запад до сих пор не может принять победу Азербайджана в Карабахской войне и восстановление его территориальной целостности.



"Очень долгое время армяно-азербайджанский конфликт (и все, что с ним было связано) являлся для Запада инструментом влияния на Азербайджан, рычагом, с помощью которого западные политики пытались оказывать давление на республику в том или ином видите, когда им это было необходимо. Потому мы и наблюдаем такое остервенение со стороны европейских структур, ведь прежнего инструмента давления на Азербайджан больше нет", - прежде всего сказал он.



"Если раньше ЕС мог демонстрировать вовлеченность в политические процессы на Южном Кавказе, устраивая очередные раунды переговоров и предлагая какие-то новые форматы с одной лишь целью бесконечного затягивания времени, то сейчас говорить по большому счету стало не о чем. Что Европа может сейчас Азербайджану предложить в политической плоскости? В предыдущие годы Евросовет, ПАСЕ и Европарламент спокойно имитировали бурную деятельность, заявляя о стремлении к миру и решению карабахского вопроса – но теперь-то карабахский вопрос решен, и Азербайджан сделал все своими руками. И вот это Европа не может переварить", - отметил Эмин Алиев.



"Выступление Жозепа Борреля – это только часть общего курса в отношении Азербайджана. Я уверен, что какие-то новые выпады и нападки на Азербайджан мы еще услышим. К примеру, в преддверии 7 февраля, когда состоятся президентские выборы, наши заклятые друзья наверняка попытаются дестабилизировать ситуацию, добавить негатива в повестку. Еще не раз против Азербайджана выступят и Жозеп Боррель, и Эмманэуль Макрон, и другие антиазербайджанские шаги тоже точно будут", - прогнозирует эксперт.

Как ЕС сочетает враждебность и сотрудничество с Баку?

Заместитель генерального директора МИА "Тренд" обратил внимание, что с точки зрения ЕС нет противоречий в том, что одни евроструктуры поддерживают и развивают энергетическое сотрудничество с Азербайджаном, а другие увеличивают напряженность в политических отношениях с Баку.



"Есть структуры, которые занимаются realpolitik, прежде всего Еврокомиссия, которая сосредоточена на решении реальных вопросов по управлению Евросоюзом. А есть другие структуры, имеющие представительскую или совещательную функцию, нужные скорее для излияния европейского левого популизма – таковы Европарламент и ПАСЕ. Вспомните, что дельное и эффективное было предпринято ПАСЕ или Европарламенте за последние много лет? Ничего. Они принимают огромное количество документов, но влияния на отношения Азербайджана и Евросоюза не имеют. Эти два типа структур ведут себя по-разному", - сообщил Эмин Алиев.



"Азербайджанский газ Европе в любом случае важнее. Еврочиновники и отдельные страны ЕС могут рассматривать Южный Кавказ как арену геополитического противостояния с Россией (из-за чего они устраивают показную любовь к Армении и переживания ко всему, что с ней связано, лишь бы выдавить Россию из региона), но без азербайджанского газа европейские потребители столкнутся с большими трудностями. Речь и о балканских странах, и об Италии. Поэтому, что бы ни заявляли в Европарламенте и ПАСЕ по поводу независимой политики Азербайджана, импортировать газа азербайджанские партнеры в Европе не прекратят. Еврокомиссия не будет действовать так, как призывают французские политики или ПАСЕ – и это прекрасно понимают и в Брюсселе, и в Баку, и в других мировых центрах тоже", - заключил он.