Азербайджан и Евросоюз обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики провел переговоры с Верховным представителем ЕС о развитие связей между республикой и Евросоюзом.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального приезда в Брюссель провел переговоры с Верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Такую информацию опубликовал МИД республики.

В процессе встречи представители власти обсудили развитие двусторонних связей между АР и ЕС. Кроме этого, стороны поднимали вопросы отношений в рамках Восточного партнерства.

Министр рассказал Боррелю об активных мерах по установлению мира в регионе. Он отметил, что недавние переговоры Азербайджана и Армении имеют позитивный эффект.

Также Байрамов подчеркнул, что республика высоко ценит помощь главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля в нормализации отношений между АР и РА. Он напомнил, что тем не менее некоторые представители Евросоюза своими высказываниями ослабляют объективную деятельность ЕС как посредника.