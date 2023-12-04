Азербайджан и Евросоюз обсудили двусторонние отношения

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального приезда в Брюссель провел переговоры с Верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Такую информацию опубликовал МИД республики.
В процессе встречи представители власти обсудили развитие двусторонних связей между АР и ЕС. Кроме этого, стороны поднимали вопросы отношений в рамках Восточного партнерства.
Министр рассказал Боррелю об активных мерах по установлению мира в регионе. Он отметил, что недавние переговоры Азербайджана и Армении имеют позитивный эффект.
Также Байрамов подчеркнул, что республика высоко ценит помощь главы Совета Евросоюза Шарля Мишеля в нормализации отношений между АР и РА. Он напомнил, что тем не менее некоторые представители Евросоюза своими высказываниями ослабляют объективную деятельность ЕС как посредника.