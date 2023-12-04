Баку и Брюссель обсудили установление мира на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана обсудил отношения республики с Евросоюзом и вопросы достижения мира и стабильности в регионе.

Глава министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с советником главы ЕС Саймоном Мордью. В процессе встречи стороны обсуждали вопросы двухсторонних отношений республики с Евросоюзом, а также перспективы мирного договора между АР и РА.

Итоги переговоров Байрамов подвел в публикации на своей странице в соцсети "Х".

«Обсудили вопросы повестки отношений Азербайджана и ЕС, а также перспективы процесса нормализаций азербайджано-армянских отношений»

- Джейхун Байрамов

Также министр сказал, что встреча прошла в рамках программы "Восточное партнерство".

Ранее отмечалось, что Джейхун Байрамов прибыл в Брюссель для того, чтобы посетить переговоры министров иностранных дел стран, которые участвуют в программе "Восточное партнерство".