Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком Совета Европы урегулирование с Арменией 

Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства пообщался с генсеком Совета Европы. Центральными темами переговоров стали вопросы двусторонней повестки и региональная ситуация.

В пятницу, 8 декабря, состоялась встреча главы МИД Азербайджана и генсека Совета Европы. Об этом по ее итогам рассказали в азербайджанском ведомстве.

В ходе переговоров Джейхуна Байрамова и Марии Пейчинович-Буриш затрагивалась двусторонняя повестка, а также последние события на Южном Кавказе.

Руководитель внешнеполитического ведомства рассказал генсеку СЕ о нынешней, постконфликтной обстановке в регионе и о восстановительных работах, проводимых в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре. Помимо этого, он поведал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.