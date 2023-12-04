Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана обсудил с генсеком Совета Европы урегулирование с Арменией 

Встреча генсека Совета Европы и главы МИД Азербайджана
© Фото: страницы министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях
Руководитель азербайджанского внешнеполитического ведомства пообщался с генсеком Совета Европы. Центральными темами переговоров стали вопросы двусторонней повестки и региональная ситуация. 

В пятницу, 8 декабря, состоялась встреча главы МИД Азербайджана и генсека Совета Европы. Об этом по ее итогам рассказали в азербайджанском ведомстве. 

В ходе переговоров Джейхуна Байрамова и Марии Пейчинович-Буриш затрагивалась двусторонняя повестка, а также последние события на Южном Кавказе. 

Руководитель внешнеполитического ведомства рассказал генсеку СЕ о нынешней, постконфликтной обстановке в регионе и о восстановительных работах, проводимых в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре. Помимо этого, он поведал о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
960 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы