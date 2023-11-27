Ильхам Алиев принял генсека Совета Европы

В Баку с визитом прибыла генсек Совета Европы. Она провела переговоры с президентом Азербайджана. Генсек добавила, что приветствует заявление Армении и Азербайджана.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич прибыла с рабочим визитом в Азербайджан, сообщает пресс-служба президента страны.

Она уже провела переговоры с главой государства Ильхамом Алиевым.

Ранее она на своей странице в Х написала, что приветствует совместное заявление Баку и Еревана, добавив, что Европа готова помочь обеим странам в достижении прочного мира.