Баку был обязан предпринять контртеррористические меры в Карабахе – Хикмет Гаджиев

Опубликовано: 1:02, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в эфире CNN напомнил о праве Азербайджана защищать свой суверенитет. Он добавил, что армянские солдаты в Карабахе представляли угрозу для всего региона.

Азербайджан – как и любое другое государство – имеет право защищать свой суверенитет, подчеркнул в интервью CNN помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он напомнил: Баку ясно дал понять, что антитеррористическая операция завершится, если армянские НВФ в Карабахе сдадутся.

"Азербайджан, как и любая страна в мире, имеет право защищать свой суверенитет. Азербайджан неоднократно заявлял, что там находится 10 тыс армянских солдат. Это было угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона. Но теперь это в прошлом. Мы с нетерпением ожидаем начала процесса реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество, предоставления им права и безопасности в соответствии с конституцией Азербайджана, а также ликвидации "серой зоны", которая существует в Азербайджане уже 30 лет. Эта "серая зона" является остатком 30-летней армянской оккупации"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президент подчеркнул, что мирное население не было целью в Карабахе в ходе локальных антитеррористических мероприятий. Наоборот, ВС Азербайджана применяли высокоточные боеприпасы. Азербайджанские военные вели себя очень избирательно и точно при нейтрализации целей

Хикмет Гаджиев указал: все гражданское население было заранее проинформировано через СМС-сообщения о необходимости не приближаться к военным объектам.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.