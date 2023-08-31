Никакой серой зоны в Азербайджане не будет – Хикмет Гаджиев

Опубликовано: 12:57, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента Азербайджана прокомментировал воспрепятствование сепаратистами открытию дороги Агдам-Ханкенди. Хикмет Гаджиев также рассказал о переговорах с российскими миротворцами по поводу доставки гумпомощи из Баку до места назначения на их машинах.

Азербайджан не допустит существования на своей территории какой-либо серой зоны, заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Если кто-то думает, что можно оспаривать существующие условия, продолжая жить в этом сепаратистском статусе и обеспечивая существование незаконного режима, он ошибается. Азербайджан ни в коем случае не потерпит этого. Основная цель их псевдогуманитарного шоу - скрыть свои истинные намерения, которые состоят в том, чтобы обеспечить существование так называемого незаконного режима, созданного Арменией на некогда оккупированных территориях Азербайджана"

– помощник президента

Попытка французских политиков вторгнуться в Азербайджан

Хикмет Гаджиев также прокомментировал попытку французских политиков под прикрытием "гуманитарной помощи" вторгнуться в Азербайджан по Лачинской дороге, когда армянская сторона, действуя без согласования с Баку, преследуя популистские цели, доставила к пограничному пункту пропуска "Лачин" грузовики.

"Вчера несколько коррумпированных европейских политиков, являющихся сторонниками армянского лобби и находящихся под их влиянием, прибыли на границу с Азербайджаном в рамках этой театральной драмы. Подобные шаги не имеют никакого смысла. Чем прибегать к дешевой показухе, лучше заняться решением реальных вопросов на месте"

– политик

Переговоры с миротворцами

Он также рассказал о переговорах с российскими миротворцами, прошедших накануне: на них обсуждалась возможность доставить продовольствие на машинах РМК.

"Однако появившаяся вчера в СМИ информация указывает на то, что этому пытаются воспрепятствовать посредством какой-то организованной акции. Доставка продовольственных грузов сюда еще раз наглядно демонстрирует намерения Азербайджана. Ответственность за непринятие и отказ от продовольственных грузов полностью ложится на сепаратистский режим и Армению, которая продолжает играть свою роль в этом манипулятивном процессе"

– Хикмет Гаджиев

Сепаратисты препятствуют открытию дороги Агдам-Ханкенди

Соответственно, подчеркнул помощник президента, Ереван и образованный им преступный сепаратистский режим ставят препятствия на пути открытия дороги Агдам-Ханкенди в Карабахском регионе Азербайджана, передает Trend.

"Азербайджан неоднократно заявлял о том, что дорога Агдам-Ханкенди функционирует и по ней в очень короткие сроки может быть обеспечена доставка любых грузов в Ханкенди и на прилегающие территории. Мы вправе рассматривать отказ от использования этой дороги как расизм и дискриминацию"

– помощник главы государства

Ранее сегодня иностранные дипломаты, военные атташе и журналисты побывали на дороге Агдам-Ханкенди, где осмотрели пункт размещения продовольственных грузов Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Он был создан для удовлетворения потребностей армян в Ханкенди.