Лачинская дорога откроется после разблокирования дороги Агдам-Ханкенди – Хикмет Гаджиев

Опубликовано: 23:49, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Путь на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, по Лачинской дороге будет свободен практически сразу после того, как будет разблокирована дорога Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Лачинская дорога будет открыта для проезда в течение суток после того, как армянские сепаратисты снимут блокаду с дороги Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал помощника президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Чем больше дорог, тем лучше для всех"

– помощник главы государства

Гаджиев обратил особое внимание на то, что армянское население Карабаха получит те же права, что и остальные граждане Азербайджана, – языковые, культурные, религиозные и муниципальные.