РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Лачинская дорога откроется после разблокирования дороги Агдам-Ханкенди – Хикмет Гаджиев

Лачинская дорога откроется после разблокирования дороги Агдам-Ханкенди – Хикмет Гаджиев
Путь на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, по Лачинской дороге будет свободен практически сразу после того, как будет разблокирована дорога Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.

Лачинская дорога будет открыта для проезда в течение суток после того, как армянские сепаратисты снимут блокаду с дороги Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал помощника президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Чем больше дорог, тем лучше для всех"

– помощник главы государства

Гаджиев обратил особое внимание на то, что армянское население Карабаха получит те же права, что и остальные граждане Азербайджана, – языковые, культурные, религиозные и муниципальные.

Почему французскую &quot;гуманитарную помощь&quot; не пропустили через ППП &quot;Лачин&quot;?

Почему французскую "гуманитарную помощь" не пропустили через ППП "Лачин"?

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1110 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version