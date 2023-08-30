Лачинская дорога откроется после разблокирования дороги Агдам-Ханкенди – Хикмет Гаджиев

Путь на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, по Лачинской дороге будет свободен практически сразу после того, как будет разблокирована дорога Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев.
Лачинская дорога будет открыта для проезда в течение суток после того, как армянские сепаратисты снимут блокаду с дороги Агдам-Ханкенди. Такое заявление сделал помощника президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Чем больше дорог, тем лучше для всех"
– помощник главы государства
Гаджиев обратил особое внимание на то, что армянское население Карабаха получит те же права, что и остальные граждане Азербайджана, – языковые, культурные, религиозные и муниципальные.