Почему французскую "гуманитарную помощь" не пропустили через ППП "Лачин"?

Опубликовано: 22:53, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Лачинская дорога может быть использована, причем с соблюдением необходимых таможенных и пограничных процедур, только в том случае, если будет разблокирована дорога Агдам-Ханкенди, заявил накануне в разговоре с Эммануэлем Макроном Ильхам Алиев. Сегодня его слова воплотились в жизнь.

Лачинская дорога сегодня оказалась недоступна для "гумконвоя", сопровождаемого мэром Парижа Анн Идальго и мэром Страсбурга Жанной Барсегян. После нескольких часов ожидания в пункте пропуска "Лачин" машины развернулись и уехали к Горусу.

Отметим, что фуры с гуманитарной помощью для армянского населения Карабаха из Баку, отправленные накануне по дороге Агдам-Ханкенди, не смогли попасть в пункт назначения, так что гумпомощь – мука – не дошла до тех, кто в ней может нуждаться.

Более того, как стало известно только что, армянские сепаратисты, ранее заблокировавшие в Аскеране трассу из Агдама в Ханкенди, не выпускают и грузовики российских миротворцев в Агдам.

Дело в том, что сегодня с РМК была достигнута договоренность о том, что миротворцы на своих машинах доставят 40 т муки, переданной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, на места своей временной дислокации в Азербайджане. Она оказалась сорвана сепаратистами.

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил особое внимание на то, что "после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима".