Почему французскую "гуманитарную помощь" не пропустили через ППП "Лачин"?

Лачинская дорога сегодня оказалась недоступна для "гумконвоя", сопровождаемого мэром Парижа Анн Идальго и мэром Страсбурга Жанной Барсегян. После нескольких часов ожидания в пункте пропуска "Лачин" машины развернулись и уехали к Горусу.
Отметим, что фуры с гуманитарной помощью для армянского населения Карабаха из Баку, отправленные накануне по дороге Агдам-Ханкенди, не смогли попасть в пункт назначения, так что гумпомощь – мука – не дошла до тех, кто в ней может нуждаться.
Более того, как стало известно только что, армянские сепаратисты, ранее заблокировавшие в Аскеране трассу из Агдама в Ханкенди, не выпускают и грузовики российских миротворцев в Агдам.
Дело в том, что сегодня с РМК была достигнута договоренность о том, что миротворцы на своих машинах доставят 40 т муки, переданной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца, на места своей временной дислокации в Азербайджане. Она оказалась сорвана сепаратистами.
Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном обратил особое внимание на то, что "после открытия дороги Агдам-Ханкенди дорога Лачин-Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима".