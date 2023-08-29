Ильхам Алиев обсудил с Эммануэлем Макроном вопрос открытия Лачинской дороги

Опубликовано: 22:22, 29 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Президент Азербайджана пообщался по телефону с французским коллегой. В ходе беседы было названо условие для запуска движения по Лачинской дороге. Стороны также поговорили о ситуации вокруг дороги Агдам – Ханкенди.

Во вторник, 29 августа, президенты Азербайджана и Франции поговорили по телефону. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского лидера.

Одной из центральных тем беседы стала ситуация на Лачинской дороге.

"Стороны обсудили ситуацию вокруг Лачинской дороги и дороги Агдам - Ханкенди. Президент Алиев подчеркнул, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди дорога Лачин - Ханкенди может использоваться при соблюдении таможенного и пограничного режима"

– пресс-служба

Ильхам Алиев также рассказал собеседнику, что руководство республики предложило встретиться представителям армянского населения Карабаха, чтобы обсудить вопросы реинтеграции, однако это предложение было проигнорировано.

Кроме того, он сообщил, что из Баку была отправлена колонна с гуманитарной помощь, предназначенной армянскому населению Карабаха.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон сообщил, что Париж готов содействовать нормализации ситуации и устранению существующей напряженности.