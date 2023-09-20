Азербайджан сделал все возможное для минимизации жертв среди мирного населения

Опубликовано: 17:43, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Баку принимал все необходимые меры для того, чтобы мирное население не пострадало во время антитеррористической операции – в отличие от ВС Армении, которые, напротив, размещали военные объекты там, где живут гражданские лица, рассказал Хикмет Гаджиев.

В ходе локальной антитеррористической операции Азербайджан делал все возможное, чтобы свести к минимуму число жертв среди гражданского населения. Такое заявление сделал помощник президента АР – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он обратил внимание на то, что видеозаписи, которые публиковало Минобороны АР, доказывают: ВС Азербайджана не наносили удары по военной инфраструктуре, если рядом находились гражданские объекты.

Дипломат напомнил, что гражданскому населению рассылались СМС-сообщения о локальных антитеррористических мероприятиях.

"Цель заключалась в том, чтобы гражданское население держалось подальше от военных объектов. Но оказалось, что военные объекты армяне стали размещать ближе к месту проживания гражданского населения. Мы в свою очередь не наносили ударов по этим территориям"

– Хикмет Гаджиев

Помощник президента уточнил, что мирное население не пострадало, однако эти данные проверяются еще раз.

Экстренное заседание ООН

Хикмет Гаджиев также прокомментировал созыв экстренного заседания ООН, которое состоится завтра.

Динара Хаирова

По его словам, Азербайджан не видит необходимости в задействовании какого-либо механизма международной организации в связи с происходящим в Карабахском регионе АР.

"Созыв экстренного заседания ООН 21 сентября принесет больше вреда, чем пользы. Если все же такое заседание состоится, то мы на нем доведем до сведения его участников свои легитимные опасения"

– помощник президента

Завершение антитеррористических мероприятий и интеграция армянского населения Карабаха

Хикмет Гаджиев также прокомментировал завершение антитеррористической операции локального характера.

"Мы получили гарантии того, что ВС Армении в Карабахском регионе будут разоружены, покинут посты, все военное оборудование будет передано Азербайджану, тяжелая техника – все это будет передаваться в координации с РМК"

– помощник президента

Он подчеркнул, что социально-экономическая интеграция армян в Ханкенди представляет собой внутреннее дело Азербайджана. Соответствующий план уже готов, он разрабатывался совместно с профильными структурами.

Гаджиев пояснил, что ранее проводить реинтеграцию не позволяло присутствие воинских частей ВС Армении в Карабахе, именно поэтому и понадобились антитеррористические мероприятия.

Помощник президента обратил внимание на то, что основной вопрос на сегодня – именно это реинтеграция. Эта тема, отметил он, будет детально обсуждаться на завтрашней встрече в Евлахе.

"Мы готовы выслушать армянское население Карабаха касательно его гуманитарных нужд"

– Хикмет Гаджиев

Азербайджан и Армения

Помощник президента также затронул вопрос нормализации отношений Баку и Еревана.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан считает необходимой нормализацию отношений с Арменией. Соответственно, Баку в целом готов заключить мирный договор с Ереваном.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.