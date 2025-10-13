Азербайджан поздравил ООН c юбилеем

Сегодня ООН отмечает 80-летний юбилей. Именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН, подписанный летом того года 50 странами.

МИД Азербайджана передал поздравления Организации Объединенных Наций (ООН) в связи с ее 80-летним юбилеем.

В сообщении, опубликованном на страницах внешнеполитического ведомства в соцсетях, подчеркивается, что Баку продолжит быть надежным партнером ООН.

"Сегодня отмечается День ООН и 80-летие организации. Будучи верным сторонником международного права и многосторонности, Азербайджан продолжит быть надежным партнером ООН и приложит все усилия для дальнейшего содействия международному миру и безопасности"

– МИД АР

Напомним, ООН была создана 24 октября 1945 года. Именно в этот день вступил в силу Устав ООН, который летом того года подписали в Сан-Франциско представители 50 стран.