Баку помогает с энергобезопасностью многим странам – Ильхам Алиев

Благодаря азербайджанскому газу свою безопасность в сфере энергетики обеспечивают многие страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

Азербайджан в числе других стран обеспечивает энергобезопасность Европы – ЕС не зря называет Баку надежным партнером и общеевропейским поставщиком газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на церемонии открытия электростанции "8 Ноября" в Мингячевире.

Глава государства напомнил, что на сегодняшний день газ из Азербайджана экспортируется по газопроводам в 12 стран мира.

"Именно по этому показателю – по географии поставок нашего газа Азербайджан сегодня находится на передовых позициях в глобальном масштабе. Многие страны, используя азербайджанский газ, обеспечивают свою энергетическую безопасность"

– Ильхам Алиев

Президент также рассказал о роли Мингячевира как энергетического центра. По словам главы государства, он обладает богатой историей и мощным кадровым потенциалом, за счет которого и удается добиваться успехов.

Ильхам Алиев напомнил, что энергосистема Азербайджана была построена за последние 20 лет буквально с нуля. А новая электростанция "8 Ноября", подчеркнул он, усилит энергетический потенциал и увеличит эффективность энергосистемы Азербайджана. В результате укрепится статус Мингячевира как энергетического центра не только Азербайджана, но и всего региона Южного Кавказа.

Глава государства уточнил, что на сегодня более 40% электроэнергии Азербайджана проивзодится в Мингячевире.

"Вся проделанная работа еще раз показывает, что Азербайджан находится на правильном пути"

– Ильхам Алиев