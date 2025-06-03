SOCAR обсудил энергетическое сотрудничество с США

Сотрудничество в энергетической сфере обсудили представители азербайджанской компании SOCAR и Госдепартамента США. Оно будет способствовать экономическому развитию и Южного Кавказа, и Штатов.

Азербайджан и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, рассказали в американском посольстве в Баку.

Главный советник Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Вятт Телке провел встречу с представителями нефтяной госкомпании Азербайджана SOCAR.

В сообщении отметили, что продолжение сотрудничества в энергетической сфере будет способствовать экономическому развитию и благосостоянию как на Южном Кавказе, так и в США.

Напомним, что накануне Вятт Телке на открытии выставки Caspian Oil and Gas Expo 2025 в Баку прочитал письмо президента США Дональда Трампа. В нем американский лидер подчеркнул, что доволен сотрудничеством с Азербайджаном в нефтегазовой сфере.