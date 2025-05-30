В США заявили, что президент Дональд Трамп доволен партнерством с Азербайджаном в сфере нефти и газа. По его словам, оно было продуктивным за последние 30 лет.

Президент США Дональд Трамп доволен партнерством с Азербайджаном в нефтегазовой сфере, говорится в письме американского лидера, которое было зачитано старшим советником Госдепа США Вятт Телке на открытии выставки Caspian Oil and Gas Expo 2025 в Баку.

"За последние 30 лет наши страны, богатые энергетическими ресурсами, довольны чрезвычайно продуктивным партнерством в нефтегазовой сфере"

- письмо Дональда Трампа

Напомним, что Вятт Телке и помощник замгоссекретаря Джошуа Хак прибыли в Азербайджан 30 мая.

Цель их поездки – проведение встреч с высокопоставленными официальными лицами в рамках азербайджано-американского диалога, который включает продвижение интересов Вашингтона, заботу об экономическом благополучии и региональной безопасности.