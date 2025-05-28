Главный советник Госдепа по вопросам Европы и Евразии прибыл в Баку

Сегодня в Азербайджан прибыли главный советник Госдепартамента по вопросам Европы и Азии Вятт Телке, а также помощник замгоссекретаря по тому же направлению Джошуа Хак.

В Азербайджан сегодня прибыли высокопоставленные представители Госдепартамента США по вопросам Европы и Азии – главный советник Госдепа Вятт Телке и помощник замгоссекретаря Джошуа Хак, рассказали в американском посольстве в Азербайджане.

"Сегодня временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара поприветствовал в посольстве помощника заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хака и главного советника Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Вятта Телке"

– дипмиссия

В заявлении называется и задача делегации: дипломаты прибыли в Баку, чтобы провести встречи с высокопоставленными официальными лицами в рамках азербайджано-американского диалога, цель которого – продвижение интересов Вашингтона, забота об экономическом благополучии и региональной безопасности.

Стоит отметить, что Вятт Телке станет участником 30-го юбилейного Бакинского энергетического форума. Мероприятие пройдет 3-4 июня в Бакинском Конгресс-центре. На него приедут ведущие представители отрасли, которые проведут стратегический обмен мнениями.