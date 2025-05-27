Трамп поздравил Азербайджан с Днем независимости

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с праздником День независимости Азербайджана.

Американский президент Дональд Трамп направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, в котором обратился с поздравлениями к главе азербайджанского государства от имени американского народа.

В письме Трамп также заявил, что США ценят свои отношения с Азербайджаном, а также высоко оценивают партнерство Баку с Вашингтоном в борьбе с терроризмом, продвижении энергобезопасности и процессе достижения мира с Арменией.

Президент США напомнил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и США за более чем 30 лет своего существования значительно продвинулись. Он выразил надежду на продолжение сотрудничества по направлениям, приоритетным для сторон: это сотрудничество в сфере безопасности и экономическое партнерство, а также развитие энергетики.

Трамп отметил, что США продолжают оказывать поддержку достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

"Мирное урегулирование будет и далее способствовать процветанию Южного Кавказа и предоставит больше возможностей для сотрудничества с США. Настало время взять на себя обязательства по достижению мира и возвестить о новой эре процветания для народов Южного Кавказа"

– Дональд Трамп

Президент США выразил надежду на развитие партнерства в ближайшие годы и десятилетия. В заключение он пожелал всего самого лучшего Ильхаму Алиеву и всему народу Азербайджана.