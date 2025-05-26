Азербайджан празднует 107-й День независимости

Сегодня весь народ Азербайджана отмечает праздничную дату – 107-ю годовщину со дня основания Азербайджанской Демократической Республики, основные праздничные мероприятия пройдут в освобожденном от армянской оккупации Лачине.

Сегодня в Азербайджане большой праздник – весь народ страны и многочисленная диаспора в разных странах мира празднует 107-летие со дня основания Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

По этому случаю в республику прибывают высокие гости из дружественных Баку государств. Так, накануне в международный аэропорт Лачина прибыл премьер-министр Пакистана Шахаз Шариф. В Лачин уже вылетел из Анкары и президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Публикациями ко Дню независимости в своих аккаунтах в соцсетях поделились президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

Президент страны разместил в аккаунте красочный коллаж, основным мотивом которого является развевающийся флаг страны. Первая леди написала свои поздравления азербайджанскому народу.

"Поздравляю вас с Днем независимости, желаю каждому из вас здоровья и счастья, а нашей стране - мира, спокойствия и процветания! Пусть государственная независимость Азербайджана будет вечной и нерушимой!"

- Мехрибан Алиева

Президента страны и народ Азербайджана уже поздравили лидеры многих стран, в том числе – президент России Владимир Путин. В своем поздравительном письме российский лидер особо отметил: сегодня Азербайджан уверенно движется вперед по пути социально-экономического развития, а его авторитет на международной арене растет. Отношения Москвы и Баку носят дружественный и союзнический характер, двум странам совместными усилиями удастся и дальше наращивать сотрудничество и партнерство по международным вопросам, что полностью отвечает интересам народов России и Азербайджана, а также идет в русле укрепления безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе, написал Путин.

Основные праздничные мероприятия пройдут в освобожденном от армянской оккупации Лачине, куда накануне прибыл президент страны. Туда же прибывают и лидеры тех стран, которые будут присутствовать на этих мероприятиях. Также в Лачине сегодня торжественно откроется Международный аэропорт.

Напомним, 28 мая 1918 года была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Она стала первой демократической республикой не только в Азербайджане, но и на всем Востоке.

АДР была парламентской республикой, она имела государственные атрибуты – флаг, гимн и герб. Республика существовала на протяжении 23 месяцев, она пала 28 апреля 1920 года.

Прежде в Азербайджане дата 28 мая была Днем Республики. С 2022 года 28 мая отмечается государственный праздник День независимости.