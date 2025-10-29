Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил экспорт нефти и газа

Азербайджан нарастил экспорт нефти и газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания SOCAR поделилась данными за третий квартал 2025 года – зарубежные поставки нефти и газа выросли. Также возросла добыча газа, почти на 9%.

Азербайджан в третьем квартале этого года поставил в другие страны на 8,7% больше природного газа, чем за такой же период прошлого года, следует из данных государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

За квартал на экспорт ушло 6,3 млрд куб м газа, внутреннее потребление составило 2,4 млрд куб м.

Увеличилась также добыча газа – на 7,4%. В третьем квартале текущего года добыча составила 13 млрд куб м.

Кроме того, Азербайджан нарастил экспортные поставки нефти и нефтепродуктов.

"На внешние рынки было экспортировано 639,2 тыс тонн нефтепродуктов, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане. Экспорт нефтепродуктов, нефтехимической и газохимической продукции увеличился на 2,7%"

– SOCAR

В Азербайджане за квартал было добыто 7 млн т сырой нефти.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
375 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.