Азербайджан нарастил экспорт нефти и газа

Компания SOCAR поделилась данными за третий квартал 2025 года – зарубежные поставки нефти и газа выросли. Также возросла добыча газа, почти на 9%.

Азербайджан в третьем квартале этого года поставил в другие страны на 8,7% больше природного газа, чем за такой же период прошлого года, следует из данных государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

За квартал на экспорт ушло 6,3 млрд куб м газа, внутреннее потребление составило 2,4 млрд куб м.

Увеличилась также добыча газа – на 7,4%. В третьем квартале текущего года добыча составила 13 млрд куб м.

Кроме того, Азербайджан нарастил экспортные поставки нефти и нефтепродуктов.

"На внешние рынки было экспортировано 639,2 тыс тонн нефтепродуктов, нефтехимической и газохимической продукции, произведенной на предприятиях SOCAR в Азербайджане. Экспорт нефтепродуктов, нефтехимической и газохимической продукции увеличился на 2,7%"

– SOCAR

В Азербайджане за квартал было добыто 7 млн т сырой нефти.