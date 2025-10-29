Вестник Кавказа

Главы "Газпрома" и SOCAR встретились в Санкт-Петербурге

встреча Ровшана Наджафа и Алексея Миллера
© Фото: сайт компании “Газпром“
Алексей Миллер провел в Петербурге встречу с Ровшаном Наджафом. Центральной темой обсуждения стали возможные направления сотрудничества.

В среду, 29 октября, в Санкт-Петербурге прошла встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшана Наджафа.

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале российской компании.

Стороны поговорили возможных направлениях взаимодействия.

Ранее в этом месяце государственный комитет статистики Азербайджана сообщил, что по итогам 8 месяцев текущего года Россия входит в тройку основных экспортеров и импортеров во внешнеторговом обороте республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2390 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.