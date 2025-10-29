Главы "Газпрома" и SOCAR встретились в Санкт-Петербурге

Алексей Миллер провел в Петербурге встречу с Ровшаном Наджафом. Центральной темой обсуждения стали возможные направления сотрудничества.
В среду, 29 октября, в Санкт-Петербурге прошла встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и президента государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшана Наджафа.
Об этом сказано в сообщении, опубликованном на портале российской компании.
Стороны поговорили возможных направлениях взаимодействия.
Ранее в этом месяце государственный комитет статистики Азербайджана сообщил, что по итогам 8 месяцев текущего года Россия входит в тройку основных экспортеров и импортеров во внешнеторговом обороте республики.