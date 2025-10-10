В Кремле рассказали о продолжающемся диалоге с Азербайджаном

Дмитрий Песков подтвердил продолжающиеся контакты с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Москва и Баку ведут диалог по самым разным темам, в том числе по чувствительным.

Россия и Азербайджан продолжают вести диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва и Баку ведут сейчас кропотливую работу на разных уровнях.

"Президент (Владимир Путин) поднимал все эти вопросы столь чувствительные, и они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог"

– представитель Кремля

Он уточнил, что одной из тем, обсуждаемых в ходе недавних переговоров президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, стало освобождение россиян, задержанных в Баку по подозрению в контрабанде наркотиков.

Помимо этого, Песков акцентировал внимание на том, что Россия высоко оценивает результаты встречи лидеров двух стран, которая состоялась в Душанбе 9 октября.

На прошлой неделе лидеры РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. В ходе беседы главы государств подтвердили настрой на развитие торгово-экономических связей.

Факторы нормализации связей Москвы и Баку

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о фундаменте российско-азербайджанских связей, определившем курс на нормализацию отношений двух стран.

"В первую очередь надо сказать, что интерес к совместным экономическим проектам не ослабевал никогда. Причем интерес к развитию экономического партнерства был взаимным. Даже когда политические контакты были временно приостановлены, экономический блок продолжал работать. Вице-премьер Алексей Оверчук продолжал встречи с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым, межправкомиссия под их сопредседательством работала в Астрахани", – прежде всего сказал он.

"В особенности оба государства заинтересованы в реализации стратегических проектов, прежде всего Международного транспортного коридора "Север-Юг". Также президент Владимир Путин на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Душанбе говорил об идее сделать сопряжение проектов "Восток-Запад" и "Север-Юг", которые пересекаются, разумеется, в Азербайджане. Эта идея предполагает большую стратегическую работу, которые страны могут реализовать только при конструктивном взаимодействии", – отметил Дмитрий Солонников.

"Кроме того, у России и Азербайджана огромное количество непосредственных контактов между предприятиями, это и приграничное сотрудничество, и торговля по целому ряду направлений. Так что не просто большие, но многообразные экономические связи создают одно из оснований для прочных отношений двух стран", – подчеркнул политолог.

Прочности связям Москвы и Баку придают личные контакты государственных лидеров. "Личные отношения между лидерами государств никогда не прерывались. Отношения Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева всегда были уважительными, между ними никогда никаких проблем не было. Они общались и по телефону в преддверии майских праздников и летом, и в Китае позитивно беседовали. Владимир Путин поздравлял Мехрибан Алиеву с днем рождения. То есть личные контакты были, есть и будут", – указал Дмитрий Солонников.

"Важнейший элемент нормализации – завершение всего блока вопросов, касающихся трагедии с самолетом "Азербайджанских авиалиний", который был поврежден в воздушном пространстве Российской Федерации, разбившимся под Актау, из-за чего, к сожалению, погибли люди. Этот блок вопросов должен быть завершен. Владимир Владимирович Путин в очередной раз в Душанбе принес извинения за то, что трагедия произошла именно в небе России, и пообещал, что будет завершено расследование всех причин катастрофы, виновные будут найдены и наказаны, также будут совершены выплаты пострадавшим. Ждем объявления результатов расследования", – заявил директор Института современного государственного развития.

"Я думаю, азербайджанская сторона тоже рассчитывает, что в ближайшее время эти результаты будут обнародованы, что станет важным как политическим, так организационно-юридическим событием в российско-азербайджанских отношениях. Если трагедия произошла, значит, она должна быть полностью расследована. Конечно, этих результатов ждут и в Баку, и в Москве, и в Астане. Это значимый элемент нашего диалога", – заключил Дмитрий Солонников.