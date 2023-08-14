Азербайджан может натурализовать французского полузащитника

Опубликовано: 8:00, 14 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хавбек "Карабаха" Абделла Зубир может начать выступать за сборную Азербайджана. Данный вопрос может быть решен к осени.

Полузащитник агдамского футбольного клуба "Карабах" Абделла Зубир в скором времени может получить паспорт Азербайджана.

Данный вопрос может быть решен уже в этом месяце, передает Azerisport.com.

31-летний француз марокканского происхождения выступает в Азербайджане на протяжении 5 последних лет. Согласно правилам ФИФА, это дает ему возможность получить азербайджанский паспорт и начать выступать за национальную команду страны.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне Зубир стал в составе "Карабаха" чемпионом страны. На его счету 30 матчей в национальном первенстве, в которых он отметился 8 забитыми мячами.