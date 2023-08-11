РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Захарян договорился с испанским клубом

Полузащитник “Динамо“ Арсен Захарян
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Москва
Полузащитник ФК "Динамо" Арсен Захарян может переехать в Испанию до конца августа. На игрока претендует "Реал Сосьедад", который рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время. 

Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Москва Арсен Захарян близок к переезду в Испанию. Об этом пишут местные СМИ. 

По их данным, 20-летний хавбек российской национальной команды договорился о переходе в "Реал Сосьедад". 

Клуб из Сан-Себастьяна готов заплатить за трансфер 12 млн евро + бонусы. Сделку могут закрыть в ближайшие дни. 

Справка

В сезоне 2022/23 Арсен провел за "Динамо" 27 матчей в чемпионате России. На его счету 4 гола и 7 результативных передач. 

"Реал Сосьедад" закончил прошлый чемпионат на 4-м месте, набрав 71 очко. Это позволит испанцам выступить в новом сезоне в Лиге чемпионов.

Захарян может перебраться во Францию

Захарян может перебраться во Францию

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version