Захарян договорился с испанским клубом

Опубликовано: 14:40, 11 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Москва

Полузащитник ФК "Динамо" Арсен Захарян может переехать в Испанию до конца августа. На игрока претендует "Реал Сосьедад", который рассчитывает закрыть сделку в ближайшее время.

Полузащитник футбольного клуба "Динамо" Москва Арсен Захарян близок к переезду в Испанию. Об этом пишут местные СМИ.

По их данным, 20-летний хавбек российской национальной команды договорился о переходе в "Реал Сосьедад".

Клуб из Сан-Себастьяна готов заплатить за трансфер 12 млн евро + бонусы. Сделку могут закрыть в ближайшие дни.

Справка

В сезоне 2022/23 Арсен провел за "Динамо" 27 матчей в чемпионате России. На его счету 4 гола и 7 результативных передач.

"Реал Сосьедад" закончил прошлый чемпионат на 4-м месте, набрав 71 очко. Это позволит испанцам выступить в новом сезоне в Лиге чемпионов.