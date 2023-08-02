Захарян может перебраться во Францию

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян может продолжить карьеру во Франции. Об этом в своих соцсетях сообщил итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
По его словам, интерес к 20-летнему хавбеку сборной России проявляет "Страсбур".
Ди Марцио подчеркнул, что переезд Захаряна во Францию на данный момент является наиболее вероятным вариантом развития событий.
"Страсбур" → "Челси"?
Осенью прошлого года интерес к Захаряну проявлял лондонский "Челси", однако тогда трансфер сорвался. В июне этого года консорциум Clearlake Capital во главе с Тоддом Боули, владеющий "Челси" после продажи клуба Романом Абрамовичем, стал также владельцем "Страсбура". Сумма сделки составила около 75 млн евро. Сразу же после этого английский и французский клубы объявили о партнерстве.
По данным СМИ, в случае перехода в "Страсбур" Захарян проведет в составе французской команды лишь один сезон, а следующим летом переберется в "Челси".