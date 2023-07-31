Захарян не перейдет в итальянский клуб

Опубликовано: 23:48, 31 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Москва

Трансфер Арсена Захаряна в "Лацио" не состоится, сообщил президент римского клуба. Одной из причин срыва трансфера стало нежелание римлян платить за хавбека 15 млн евро.

Полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян не перейдет в "Лацио". Соответствующую информацию подтвердил спортивный директор римлян Анджело Фабиано.

По данным СМИ, одной из причин, по которым трансфер не состоялся, стало нежеление наставника "Лацио" видеть в команде игрока не из Евросоюза.

Также отмечается, что римляне не захотели платить за переход 20-летнего хавбека сборной России 15 млн евро, которые запросил московский клуб.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне Захарян провел за "Динамо" 27 матчей в чемпионате России. На его счету 4 забитых мяча и 7 результативных передач.