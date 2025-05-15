Вестник Кавказа

Азербайджан и Турция могут сотрудничать по поставкам туркменского газа

Азербайджан и Турция могут сотрудничать по поставкам туркменского газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Турция многие годы сотрудничают в энергетическом секторе,   есть возможность совместно реализовать проект по экспорту туркменского газа, рассказал Эрдоган.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам Бакинской энергетической недели сообщил о перспективах сотрудничества Баку и Анкары в энергетике.

Прежде всего он отметил, что на протяжении многих лет Турция и Азербайджан сообща достигали успехов в энергетической отрасли, и текущая геополитическая ситуация вновь показывает значимость энергетического взаимодействия двух стран.

Совместно стороны реализовали ряд проектов:

  • нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан,
  • газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум,
  • Трансанатолийский газопровод (TANAP).

Они имеют важное значение для энергетической безопасности региона и Европы.

По мнению президента Турции, у Баку и Анкары есть возможность взаимовыгодно сотрудничать в вопросе экспортных поставок туркменского газа через Азербайджан и Турцию.

"Этот проект внесет весомый вклад как в расширение географии поставок энергоносителей, так и повышение благосостояния стран региона"

– Эрдоган

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