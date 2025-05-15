Азербайджан и Турция могут сотрудничать по поставкам туркменского газа

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам Бакинской энергетической недели сообщил о перспективах сотрудничества Баку и Анкары в энергетике.
Прежде всего он отметил, что на протяжении многих лет Турция и Азербайджан сообща достигали успехов в энергетической отрасли, и текущая геополитическая ситуация вновь показывает значимость энергетического взаимодействия двух стран.
Совместно стороны реализовали ряд проектов:
- нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан,
- газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум,
- Трансанатолийский газопровод (TANAP).
Они имеют важное значение для энергетической безопасности региона и Европы.
По мнению президента Турции, у Баку и Анкары есть возможность взаимовыгодно сотрудничать в вопросе экспортных поставок туркменского газа через Азербайджан и Турцию.
"Этот проект внесет весомый вклад как в расширение географии поставок энергоносителей, так и повышение благосостояния стран региона"
– Эрдоган