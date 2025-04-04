Ильхам Алиев: Азербайджан нарастит экспорт газа

До 2030 года Азербайджан увеличит экспорт газа еще на 8 миллиардов кубометров за счет добываемого в стране голубого топлива на пяти существующих, а также на новых месторождениях.

Азербайджан планирует расширить географию поставок газа и ведет для этого интенсивные переговоры с разными странами, заявил сегодня, выступая на открытии юбилейной ХХХ выставки "Нефть и газ Каспия" в Баку президент страны Ильхам Алиев.

Азербайджанский газ про трубопроводам уже поставляется в 12 стран мира, и сейчас страна является одной из ведущих в мировом масштабе поставок топлива, отметил азербайджанский лидер, передает Sputnik Азербайджан.

"Все это является положительной динамикой, мы видим позитивное влияние развития нашего энергетического сектора не только на потенциал самого Азербайджана, но и на соседние страны. Если все пойдет в соответствии с нашими планами, то к 2030 году мы увеличим экспорт газа еще почти на 8 млрд кубометров"

- Ильхам Алиев

В минувшем 2024 году Азербайджан отправил на экспорт 25 млрд кубометров, однако новые контракты и процессы, находящиеся на стадии согласования, предполагают существенное увеличение его количества, - отметил президент.

Добывать стране дополнительные объемы топлива позволят не только пять уже работающих, но и новые, перспективные месторождения.

Напомним, сейчас Азербайджан экспортирует свой природный газ в Турцию, Грузию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Италию, Румынию, Северную Македонию, Сербию, Словакию, Словению и Хорватию.