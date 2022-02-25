Вестник Кавказа

Азербайджан и Россия будут совместно готовить кадры для сферы туризма

Азербайджан и Россия будут совместно готовить кадры для сферы туризма
© Фото: сайт Государственного агентства Азербайджана по туризму
Власти Азербайджанской Республики и России договорились расширить связи в туристической отрасли. В планах выдавать специалистам этой сферы дипломы двойного образца.

Будущие специалисты туристической отрасли смогут получить дипломы двойного образца, которые будут действительны на территории России и Азербайджана. Такая информация была озвучена на встрече главы Госагентства АР по туризму Фуада Нагиева и главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Сообщается, что соответствующая программа будет создана в рамках расширения туристического сотрудничества между двумя странами.

Также власти заявили, что намерены углубить связи горнолыжных курортов РФ и АР. В частности, организации, которые к ним относятся, будут сотрудничать и обмениваться опытом.

Уточняется, что на встрече также присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.

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