Азербайджан и Россия будут совместно готовить кадры для сферы туризма

Власти Азербайджанской Республики и России договорились расширить связи в туристической отрасли. В планах выдавать специалистам этой сферы дипломы двойного образца.

Будущие специалисты туристической отрасли смогут получить дипломы двойного образца, которые будут действительны на территории России и Азербайджана. Такая информация была озвучена на встрече главы Госагентства АР по туризму Фуада Нагиева и главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова.

Сообщается, что соответствующая программа будет создана в рамках расширения туристического сотрудничества между двумя странами.

Также власти заявили, что намерены углубить связи горнолыжных курортов РФ и АР. В частности, организации, которые к ним относятся, будут сотрудничать и обмениваться опытом.

Уточняется, что на встрече также присутствовал посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы.