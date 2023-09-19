Опубликовано: 15:15, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные ликвидировали огневые точки армянских формирований, незаконно находящихся на территории Азербайджана. Действие произошло в рамках антитеррористической операции.

Подразделения армии Азербайджана уничтожили очередные огневые точки и объекты военного назначения армянских вооруженных формирований, пишет пресс-служба Минобороны АР.

Ликвидация огневых точек и объектов временного назначения боевиков идет в рамках антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Антитеррористическая операция в Карабахе

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работах в регионе.