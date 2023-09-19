Армия Азербайджана ударила по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении

Опубликовано: 14:43, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Армия Азербайджана в рамках антитеррористической операции в Ханкенди уничтожает военные цели армянских формирований в регионе. Удары произведены по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении.

Азербайджанские военные сегодня нанесли поражающий удар по 4-й стрелковой бригаде ВС Армении. Это подразделение дислоцировано поблизости от дороги Ханкенди-Ходжалы.

Ранее Минобороны АР сообщило о начала АТО в Карабахе и предупредило, что целью операции являются исключительно военные объекты.

Удары наносятся локально с помощью высокоточного оружия.