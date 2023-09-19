Опубликовано: 14:28, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О ходе антитеррористической операции в Карабахе отчиталось Минобороны Азербайджана. В ведомстве подчеркнули, что идет уничтожение позиций формирований армянских ВС в Ходжалинском районе.

В министерстве обороны АР рассказали, как проходит локальная антитеррористическая операция, стартовавшая сегодня в Карабахе.

"Боевые позиции, долговременные огневые точки, боевые средства и объекты военного назначения формирований вооруженных сил Армении в направлении Ходжалинского района и Красного базара уничтожаются точным огнем подразделений азербайджанской армии"

– МО АР

Ранее Баку призвал гражданское население не приближаться к военным объектам и не оказывать поддержку формированиям ВС Армении.

В МО подчеркивали, что антитеррористическая операция направлена исключительно против военных целей, ее целями не являются мирные жители и гражданская инфраструктура.