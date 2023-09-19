Баку: мирное население Карабаха не является целью АТО

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что антитеррористическая операция проводится для того, чтобы вывести из строя НВФ Армении, мирное население и инфраструктура не являются мишенями.
Сегодня в Карабахском экономическом районе Азербайджана стартовали антитеррористические мероприятия локального характера.
"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.
Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели"
– оборонное ведомство АР
Министерство проинформировало о старте АТО командование миротворческого контингента РФ и руководство турецко-российского мониторингового центра.
Население Карабаха посредством смс-сообщений, через громкоговорители и с помощью листовок призывают не поддерживать сепаратистов.