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Баку: мирное население Карабаха не является целью АТО

Баку: мирное население Карабаха не является целью АТО
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Антитеррористическая операция Баку в Ханкенди не направлена против мирного населения региона, ее цель незаконные вооруженные формирования. Российские миротворцы проинформированы о происходящем.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что антитеррористическая операция проводится для того, чтобы вывести из строя НВФ Армении, мирное население и инфраструктура не являются мишенями.

Сегодня в Карабахском экономическом районе Азербайджана стартовали антитеррористические мероприятия локального характера.

"В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Мы еще раз заявляем, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели"

– оборонное ведомство АР

Министерство проинформировало о старте АТО командование миротворческого контингента РФ и руководство турецко-российского мониторингового центра.

Население Карабаха посредством смс-сообщений, через громкоговорители и с помощью листовок призывают не поддерживать сепаратистов.

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Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе

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