Армения заказала в США партию военной формы НАТО

Армянское военное руководство рассказало о постепенном переводе ВС Армении на натовские стандарты обмундирования – первая партия военной формы уже едет из США.

Глава Минобороны Армении Сурен Папикян через СМИ проинформировал граждан о переодевании армянской армии: вместо разработанной в СССР военной формы, используемой в ВС РА в полевых условиях по сей день, солдаты и офицеры будут одеты в форму НАТО.

Папикян уточнил, что пробная партия такой формы уже заказана в США и в скором времени приедет в Армению, после чего начнутся испытания на военных учениях, поскольку армянскому военному командованию нужно убедиться в ее качестве.

Министр обороны добавил, что натовскими будут только нормативы пошива военной формы, а все нашивки и прочие символы на ней останутся армянскими. Папикян заверил, что лично выбирал форму во время последнего визита в Вашингтон, но пока он не может продемонстрировать гражданам, как она будет выглядеть.

"Мы откажемся от очень любимой нами формы советского образца. Стандарты – западные с отечественной символикой"

– Сурен Папикян

Завершая рассказ о реформе внешнего вида ВС Армении, министр подчеркнул, что армянские солдаты и офицеры будут полностью переодеты в натовскую одежду – за полевой формой последуют новая повседневная одежда и праздничные мундиры, которые пока в разработке.